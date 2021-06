Masci sulla riqualificazione delle rotatorie stradali: "Saranno delle vere e proprie opere d'arte"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha pubblicato un post su Facebook riguardante la riqualificazione delle rotatorie stradali presenti in città, postando una foto del lavoro eseguito sulla nuova rotatoria che si trova alla fine di strada vecchia della Madonna:

"A Pescara le rotatorie non hanno solo il compito di migliorare il traffico, sono delle vere opere d'arte. La foto si riferisce alla nuova rotatoria realizzata alla fine di strada vecchia della Madonna, di una suggestione unica."

In città, lo ricordiamo, da tempo sono in corso lavori di riqualificazione delle rotatorie stradali e degli spazi verdi presenti lungo le strade, come nel caso delle aiuole presenti sul lungomare ed in altre zone.