Masci sulla riqualificazione dei portici in piazza Salotto: "Quasi completati gli interventi attesi da anni" [FOTO]

A breve saranno completati i lavori di riqualificazione dei portici in piazza Salotto. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Masci con un post sui social, riguardante gli interventi messi in atto dal Comune per ripristinare la palladiana e l'intera pavimentazione. Ancora qualche giorno di pazienza, scrive il sindaco, e i cittadini potranno tornare a transitare negli storici portici senza preoccuparsi di poter cadere, a causa dei dissesti del pavimento:

"Da quanti anni i pescaresi aspettavano la riqualificazione dei portici in piazza Salotto, con il ripristino della palladiana? Nel tempo necessario, nonostante i mille problemi che ci assillano in questo periodo di pandemia, guerra e crisi varie, interveniamo su tante situazioni trascurate per troppo tempo, in modo da rendere più bella la nostra città. Tra qualche giorno, chi passeggerà sotto i portici non dovrà più guardare a terra per evitare di cadere."

In diverse occasioni, negli ultim mesi, alcuni residenti ci avevano segnalato le condizioni di degrado sotto i portici in piazza Salotto, con i danneggiamenti che avevano interessato anche zone vicine ai primi interventi del Comune avviati durante l'estate.