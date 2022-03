Masci: "Alla deriva populista bisogna contrapporre il dibattito e il ragionamento"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è lasciato andare, sul proprio profilo Facebook, a un'ampia riflessione sulla situazione attuale. Ecco le sue parole: "Viviamo in un momento storico complesso e difficile in cui ciascuno pensa che il proprio punto di vista sia quello giusto, l'unico accettabile, e chi ha una visione diversa sia un nemico da combattere, in cui interessi personali vengono descritti e difesi come se fossero diritti dell'intera comunità, in cui la prepotenza e la violenza, verbale e/o fisica, prendono il sopravvento sulle ragioni, in cui i sistemi democratici vengono messi in discussione dai continui attacchi sui social".

A questa deriva populista, "che sta generando divisioni e danni a non finire, che ci sta facendo precipitare verso la società del conflitto perenne, a ogni livello, dai rapporti familiari, a quelli sociali delle città, a quelli globali del mondo", bisogna contrapporre, secondo Masci, "il dibattito, il ragionamento, il confronto, la discussione sana, per ridare forza alle rappresentanze democraticamente scelte e all'autodeterminazione dei popoli", conclude il primo cittadino.