Masci sui rifiuti post movida e la pulizia delle strade: "Si pulisce giorno e notte dopo il passaggio di chi non ha rispetto per la città"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, ha postato un commento e una riflessione riguardante l'igiene urbana, e in particolar modo la pulizia delle strade che avviene ogni notte e ogni giorno nelle aree della movida notturna, spesso nel degrado dopo l'abbandono di bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere:

"Per qualcuno che sporca, rompe le bottiglie, lascia rifiuti per strada, c'è sempre qualcuno che di notte o di mattina presto pulisce con la ramazza per far trovare la città pulita. Quando troviamo le strade pulite, non ci facciamo caso, pensiamo che sia normale, nonostante in quelle strade molti incivili la notte abbiano fatto a gara a chi lasciava più segni schifosi del suo passaggio. Quando invece troviamo un sacchetto di rifiuti o una bottiglia rotta per terra siamo pronti a puntare il dito su chi non pulisce, non considerando che quel sacchetto o quella bottiglia rotta potrebbero essere stati lasciati dai soliti incivili fuori da qualsiasi regola".

Masci ha sottolineato come le città siano eco sistemi fragili, dove trovare un punto di equilibrio per tutelare l'intera comunità per evitare che alcuni fenomeni sociali vadano fuori controllo:

"Ne abbiamo tanti di esempi di città in balia dei prepotenti e dei delinquenti, in Italia e all'estero. Ai sindaci il compito di trovare l'equilibrio, quando e come è possibile, di fronte a tutte le diverse esigenze, sapendo che non si riusciranno mai ad accontentare tutti. Le foto sono di questa mattina presto, scattate in uno dei tanti luoghi all'aperto dove si riuniscono, di sera tardi e di notte, giovani e meno giovani, molti dei quali non hanno alcun rispetto degli altri e della città, perché per la maggior parte vengono da fuori Pescara (perché qui da noi si divertono e stanno bene), e lasciano quelle aree come dopo il passaggio di un'orda di barbari, tanto c'è chi pulisce per loro."