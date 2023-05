Masci sul rifacimento degli asfalti in città: "La pioggia rallenta gli interventi ma i lavori proseguono senza sosta"

Prosegue il cronoprogramma degli interventi di rifacimento degli asfalti lungo le strade della città, anche in vista del passaggio del Giro d'Italia che domenica 7 maggio, lo ricordiamo, transiterà sulla riviera e in centro. Il sindaco Carlo Masci, con un post sui social, ha fatto sapere che nonostante il maltempo degli ultimi giorni in via Chieti è stata completata la posa del mando di asfalto e ora sono iniziate le operazioni di scarificazione e posa del nuovo manto in via Foscolo.

Proprio le piogge dei giorni scorsi, ha spiegato il primo cittadino, hanno rallentato le operazioni durante il mese di aprile:

"Continuiamo a effettuare gli interventi di risanamento promessi sulle nostre strade, anche se la pioggia costante del mese di aprile non ci ha consentito di lavorare a pieno regime come avevamo programmato. Confidiamo che maggio ci porti definitivamente il tempo buono, in modo da poter intensificare i lavori con la bella stagione." Ricordiamo che gli ultimi interventi hanno interessato piazza Garibaldi, il ponte d'Annunzio, corso Vittorio Emanuele II.