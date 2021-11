Il sindaco Masci sul rapporto "Ecosistema urbano": "Pescara fa un notevole balzo in avanti"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha commentato la classifica annuale stilata da Legambiente con il rapporto "Ecosistema Urbano" che misura la qualità della vità nelle città italiane in base a 18 parametri divisi in aree tematiche come acqua, aria, ambiente, rifiuti e mobilità. Il primo cittadino, con un post sulla sua pagina Facebook, si è detto soddisfatto del balzo in avanti fatto dalla nostra città rispetto allo scorso anno, salendo al 76esimo posto dal 102esimo:

"Pescara, rispetto all'anno scorso, fa un notevole balzo in avanti, recupera ben 26 posizioni nel rapporto Legambiente sull'ecosistema urbano, sale al 76° posto dal 102°. Continuiamo a lavorare per rendere più bella e più vivibile la nostra città, non ci lasciamo condizionare dalle polemiche strumentali e interessate, i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Il prossimo obiettivo è il 50° posto."

La classifica ha visto, per quanto riguarda l'Abruzzo, posizionarsi al ventesimo posto assoluto la città di Teramo.