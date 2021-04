Il sindaco Masci sul rapporto Cerved per la sostenibilità: "Pescara capofila al centosud e nella prima fascia nazionale"

Il primo cittadino commenta il dato relativo allo studio Cerved per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, con Pescara che è al sedicesimo posto in Italia per la sostenibilità ambientale

Esprime soddisfazione il sindaco Masci per l'ottimo risultato riportato dalla nostra città e dalla provincia di Pescara nel rapporto Cerved riguardante la sostenibilità sul territorio italiano. Nel rapporto, il podio vede Bolzano al primo posto, seguita da Milano e Bologna. Sedicesimo posto per Pescara per la sostenibilità ambientale, mentre la provincia si colloca al primo posto fra quelle del centrosud considerando il punteggio medio dei vari ambiti analizzati dallo studio: