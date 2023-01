Il sindaco Masci incontra i residenti della zona del Parco dei Sogni: "Presto una nuova area sgambettamento" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, si è recato nei giorni scorsi nel Parco dei sogni in via Mafalda di Savoia, nella zona nord della città per incontrare i residenti. Il primo cittadino, che ha girato un video all'interno dell'area verde, ha spiegato che i fruitori del parco hanno chiesto di spostare l'area sgambettamento cani dall'attuale posizione, in un'altra parte del parco lontana da dove giocano abitualmente i bambini.

Il sindaco non solo ha accolto favorevolmente la richiesta, ma ha fatto sapere che sarà realizzata una nuova area sgambettamento dedicata agli amici a quattro zampe, indipendente dal resto del parco e dove ci sarà una suddivisione fra area per cani di piccola taglia ed area per cani di grossa taglia:

"Il “Parco dei sogni” in via Mafalda di Savoia è un esempio di come Pescara punti sul verde, sull’inclusione sociale e sugli spazi per i nostri amici a quattro zampe. Un luogo dove i bambini possono divertirsi in sicurezza, immersi in un'area piena di giochi, piante e colori, e dove i cani possono correre in libertà.""