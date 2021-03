Briefing di Masci con i volontari e la polizia municipale al Palafiere: "Puntiamo a vaccinare tutti i pescaresi entro 3 mesi"

Il sindaco ha incontrato i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale che saranno impegnati nelle operazioni di vaccinazione nella struttura fieristica in via Tirino

Il sindaco di Pescara Masci ha incontrato questa mattina i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale al Palafiere in via Tirino, dove sta per iniziare la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid. La struttura, ha ricordato il primo cittadino, è già pronta da qualche giorno e la Asl a partire da sabato 27 marzo metterà a disposizione il personale sanitario necessario:

"Fino a giovedì prossimo rimarrà aperto anche il PalaBecci per i richiami dei vaccini. La struttura che abbiamo organizzato potrà a regime vaccinare fino a duemila persone al giorno in un arco di otto ore giornaliere. Se arriveranno i vaccini in numero sufficiente, in meno di tre mesi tutti i pescaresi saranno vaccinati. "

Il sindaco ha ringraziato i volontari, il personale Asl e del Comune, gli agenti della polizia municipale e tutti coloro che sono in prima linea per le attività legate al Covid, e il presidente Danelli che ha messo a disposizione il Palafiere. Ricordiamo che è stata aperta questa mattina la piattaforma online della Regione per le manifestazioni d'interesse per le vaccinazioni delle persone fra i 70 e 79 anni.