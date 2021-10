Il sindaco Masci chiede un incontro urgente sugli orari del museo Casa natale Gabriele D'Annunzio: "Sono inadeguati"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci chiede un incontro urgente al fine di ridiscutere gli orari e i giorni d'apertura del museo Casa natale di Gabriele D'Annunzio. Secondo il primo cittadino, infatti, sono inadeguati e spesso visitatori e turisti trovano la struttura chiusa al pubblico. Masci ha inviato una lettera al direttore generale musei, Massimo Osanna, al direttore regionale Musei Abruzzo, Mariastella Margozzi e allo stesso direttore del museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio, Nadia Castelnuovo, allo scopo di individuare e condividere azioni operative e interventi concreti per garantire una funzionalità adeguata per una città a prevalente vocazione turistica, soprattutto nelle giornate domenicali e/o in coincidenza di festività, quando l’affluenza turistica sul territorio è maggiore.

Attualmente il lunedì e il venerdì il museo è chiuso, negli altri giorni gli orari sono ridotti compresi il sabato e la domenica in cui si concentrano la maggior parte dei visitatori, con lamentele indirizzate anche verso il Comune e un conseguente danno d'immagine per la città.

"La Casa natale di Gabriele d’Annunzio oltre a essere un luogo identitario di Pescara, costituisce un unicum di assoluto interesse nazionale ed è, anche per questo, un volano dell’economia cittadina. La piena fruibilità della Casa museo, scrigno di ricordi e di vissuto dell’infanzia del Vate, è una questione di fondamentale importanza poiché l’impegno dell’amministrazione comunale, da me rappresentata, nella valorizzazione della figura di Gabriele d’Annunzio e nella promozione di iniziative volte a restituire a essa il prestigio che merita, non deve essere in alcun modo vanificato."

Fra le soluzioni da adottare, Masci ha evidenziato i limiti di un sistema organizzativo centralizzato e burocratico, omologando il museo ad un ufficio amministrativo.