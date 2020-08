Masci presenta i 30 nuovi agenti della polizia municipale alla città: "Andranno tutti in strada" - FOTO

Il sindaco di Pescara Masci ha voluto presentare i 30 nuovi agenti della polizia municipale alla città, dandogli appuntamento in piazza Primo Maggio. Il primo cittadino ha ricordato loro che dovranno essere sempre a disposizione dei cittadini, con educazione e sensibilità, facendo rispettare la legalità.

"Dovranno in ogni occasione aiutare tutti quelli che si rivolgeranno loro per un consiglio, un'informazione, un aiuto. Ho stabilito con il comandante Palestini che saranno tutti assegnati in strada per controllare il nostro territorio."