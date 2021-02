Masci sul futuro delle Naiadi: "La Regione faccia presto per l'affidamento, il Comune pronto a fare la sua parte"

La Regione deve fare presto per decidere sull'affidamento definitivo delle Naiadi, e consentire una riapertura nel minor tempo possibile. A parlare è il sindaco di Pescara Masci che interviene nel dibattito riguardante il futuro dell'impianto sportivo, a pochi giorni dalla scadenza imposta dalla Regione all'Ati che gestisce le piscine per avere risposte sulla riapertura dei cancelli.

Masci si rivolge al presidente Marsilio ricordando l'importanza delle Naiadi per la città e la Regione, centro turistico sportivo che è stato teatro di grandi gesta sportive, dal "dream team" di pallanuoto, a Federica Pellegrini che stabilì a Pescara il record mondiale, per continuare con manifestazioni di spettacolo quali il Festival Jazz; tutti eventi che hanno proiettato in modo straordinario l’immagine di Pescare e dell’Abruzzo nel mondo. L'assessore Liris ha posto giovedì 26 febbraio come termine ultimo per avere risposte sulla riapertura dai gestori.

