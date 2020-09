Il sindaco Masci sul muro che ricorda i bombardamenti del 1943: "Massima attenzione e rispetto per un simbolo di Pescara"

Tutelare il muro in corso vittorio Emanuele che ricorda i bombardamenti del 1943 su Pescara. L'appello è stato lanciato dal sindaco Masci con un post sulla sua pagina Facebook, annunciando di aver sentito il comandante della polizia municipale Palestini affinchè quel luogo possa essere attenzionato per evitare danneggiamenti ed episodi di degrado, come segnalato da diversi cittadini nelle scorse settimane.

Il primo cittadino sottolinea l'importanza di quel muro, una testimonianza che permette di ricordare le oltre 5.000 vittime dei bombardamenti del 31 agosto e 14 settembre 1943 durante la seconda guerra mondiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.