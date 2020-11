Il ricordo e il cordoglio del sindaco Masci per la morte di Moniè: "Mi mancheranno i tuoi consigli"

Anche il sindaco Masci ha voluto ricordare Berardino Ferrara, in arte Moniè, scomparso ieri a Pescara. Il primo cittadino ha pubblicato un ricordo sulla sua pagina Facebook, sottolineando come fosse amico dell'artista e con il quale si sentiva spesso. Masci lo ha definito un uomo di passioni e sentimenti, di battaglie politiche e valori, che non ha mai lasciato indifferente chi lo ha incontrato.

Per me eri un amico, con me ti sei sempre speso in politica, hai vissuto con me la sconfitta del 2003, hai gioito con me per la vittoria dell'anno scorso. Fino a qualche giorno fa mi hai chiamato per chiedermi di risolvere un problema per Pescara, perché tu eri legato alla tua città, perché tu non potevi fare a meno di preoccuparti dei problemi di Pescara. Ti sentivo sempre molto volentieri, mi mancherà la tua voce, mi mancheranno i tuoi consigli, mancheranno a Pescara le tue iniziative culturali, la tua presenza istrionica sul palco del premio "Citta di Pescara".

Masci poi si dispiace per non potergli dare l'ultimo saluto da parte di tutta la città, in quanto è in isolamento fiduciario per la positività al Covid della figlia Angela: