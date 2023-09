Il saluto di Masci alla comunità scolastica in vista della ripresa delle attività didattiche: "Oggi abbiamo in città scuole moderne e all'avanguardia"

Un messaggio rivolto a tutta la comunità scolastica per la ripresa delle attività didattiche augurando di raggiungere tutti gli obiettivi. Il sindaco Carlo Masci, ha inviato un pensiero agli studenti e al personale didattico e scolastico in vista della riapertura delle scuole evidenziando come la scuola sia una grande opportunità di crescita culturale e di sviluppo personale ed emotivo per i ragazzi che tornano sui banchi:

"In queste ore che vi accompagnano al ritorno in classe voglio rivolgervi l’augurio di un buon inizio di anno scolastico. Siate portatori di entusiasmo e dei migliori proponimenti, affinché la nuova esperienza che vi apprestate a vivere rappresenti per tutti voi una grande opportunità di crescita culturale e di sviluppo personale ed emotivo. Con il supporto degli insegnanti e delle vostre famiglie, la scuola diverrà per voi luogo positivo di vita e di relazione con i vostri coetanei, la palestra dove imparare a conoscere se stessi e a comprendere gli altri, dove accogliere e apprezzare i sentimenti dell’amicizia, della libertà e del rispetto, in un cammino in cui farete vostri i principi della pace e della solidarietà quali fondamenti della comunità civile.

“Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione” sosteneva Victor Hugo, esaltando l’importanza della funzione educativa che è la via maestra per raggiungere la piena colpevolezza necessaria alle scelte ponderate e alla capacità di decifrare ciò che giusto e ciò che è sbagliato, dall’oggi e fino all’età adulta. Nel vostro bagaglio di vita e di studio - sono certo di questo - tra qualche anno ritroverete non solo le acquisite competenze e abilità ma anche l’abitudine al rispetto delle regole, al sacrificio e al confronto civile che vi consentiranno di ampliare i vostri orizzonti e i vostri saperi."

Masci poi ha rivendicato il lavoro fatto per migliorare i plessi scolastici in città:

"Come sindaco sono felice che la nostra città possa rivendicare oggi una rete di strutture scolastiche all’avanguardia, è questo il frutto del lavoro che l’Amministrazione ha portato avanti silenziosamente in questi mesi per permettere a studenti, docenti e a tutto il personale di rientrare in istituti accoglienti e sicuri. In due anni abbiamo realizzato 17 milioni di euro di interventi su numerose strutture scolastiche, di cui solo il 10 per cento con fondi diretti dell’amministrazione. Le sedi sono state rese efficenti dal punto di vista energetico e adeguate per ciò che attiene al rischio sismico. Agli 11.500 bambini e ragazzi delle scuole dell’Infanzia, della primaria e della scuola secondaria di 1° Grado, al personale docente e amministrativo il mio più fervido augurio di un sereno e proficuo anno scolastico."