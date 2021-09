Il sindaco Masci in visita alla scuola media Antonelli per le vaccinazioni anti Covid dei ragazzi

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato ieri 23 settembre nella scuola media Antonelli dove erano in corso le vaccinazioni dei ragazzi, accompagnati dai dirigenti. Il primo cittadino ha ringraziato la dirigente scolastica che ha messo a disposizione la palestra per effettuare le inoculazioni, alla presenza dei volontari e dei militari. Masci, con un post sulla sua pagina Facebook, ha commentato

"In questi giorni stiamo andando direttamente nelle scuole a somministrare le dosi di vaccino, la risposta dei ragazzi delle scuole medie è veramente sorprendente."

Ricordiamo che attualmente i vaccini approvati e utilizzati per combattere il Covid sono autorizzati solo su persone dai 12 anni in su, anche se a breve Moderna e Pfizer dovrebbero chiedere le relative autorizzazioni anche per i bambini dai 5 anni in su.