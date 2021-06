Il sindaco Masci sulle mascherine non più obbligatorie all'aperto: "Finalmente la libertà, ma serve buon senso" [VIDEO]

Dopo otto mesi finalmente è stato eliminato l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma ora occorre comunque mantenere atteggiamenti prudenti e di buon senso. Lo ha detto il sindaco Carlo Masci che ha postato un video sulla sua pagina Facebook ufficiale, per commentare la decisione del Governo di rimuovere l'obbligo del dispositivo di protezione all'aperto, dove va utilizzata solo in caso di mancanza di distanziamento sociale e di assembramenti.

Masci evidenzia come le regole vadano ancora osservate, in quanto il Covid non è un nemico definitivamente sconfitto. Ora, continua il primo cittadino, è fondamentale respirare aria di libertà dopo mesi di sacrifici, come hanno saputo fare i pescaresi che grazie al loro rispetto delle regole sono stati fra i primi ad uscire dalla fase critica. Per questo, conclude il sindaco, occorre ora avere sempre la mascherina a portata di mano, quando si entra in locali pubblici o comunque luoghi chiusi, per evitare di vanificare i mesi di sofferenze e limitazioni: