Masci esulta: "Anche oggi il nostro mare pulito è protagonista"

Secondo le ultime analisi dell'Arta (Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente), il litorale di Pescara è perfettamente balneabile da nord a sud. La notizia viene rilanciata sui social dal sindaco Carlo Masci, che esulta scrivendo quanto segue: "Anche oggi il nostro mare pulito è protagonista. Per noi pescaresi vuol dire vivere meglio, a contatto diretto con la natura bella, a pochi minuti da casa, per la nostra economia vuol dire spiagge e locali pieni, lavoro per tanti giovani, Pil che cresce, turisti che arrivano, si godono una vacanza dalle mille opportunità, tornano a casa contenti. Sembra solo mare pulito, ed è già una conquista, perché non sempre è stato così, ma vuol dire tanto tanto tanto altro".

Masci si è poi visto costretto a limitare i commenti dopo le prime reazioni degli utenti che avevano iniziato a criticarlo: "L'Arta certifica che l'acqua è pulita, i soliti detrattori seriali non perdono occasione per denigrare la città", aggiunge. "Persone che non amano Pescara, per attaccare il sindaco non si fanno scrupoli a mettere in cattiva luce la propria città, sono quelli che, quando fino a qualche anno fa avevamo il divieto di balneazione su buona parte del nostro litorale, non dicevano una parola, ora invece sono scatenati".

E conclude: "Possono attaccarmi dove vogliono, ma non consento loro di danneggiare Pescara sulla mia pagina, dando visibilità ai loro attacchi. Mi dispiace per coloro che apprezzano, che sono tantissimi, che non potranno commentare, ma potranno farlo con un like".