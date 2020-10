Masci sulla manifestazione dei commercianti e le contestazioni: "Continuerò a stare vicino ai pescaresi"

Il sindaco di Pescara commenta, con un post su Facebook, la sua partecipazione di ieri sera 28 ottobre alla manifestazione in piazza Salotto dei commercianti che hanno protestato contro il nuovo dpcm e le restrizioni imposte dal Governo. Il primo cittadino, lo ricordiamo, è stato contestato duramente da alcune persone presenti:

Oggi sono andato in piazza Salotto alla manifestazione di protesta contro le decisioni di chiusura prese dal Governo organizzata dalle associazioni di categoria. Sono arrivato alla fine per evitare che la mia presenza potesse essere strumentalizzata, però volevo esserci comunque per testimoniare la vicinanza della città a chi oggi sta vivendo questo dramma sociale ed economico. Mentre ero lì ad ascoltare le pacifiche contestazioni di alcuni cittadini, sono stato verbalmente aggredito da un gruppo di facinorosi, il cui unico scopo era quello di provocare e creare tensioni, non certo quello di difendere il sacrosanto diritto di tutti al lavoro.