Masci sulla proposta del M5s di far transitare gli autobus in via Caravaggio: "Soluzione improponibile"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci interviene dopo la proposta avanzata dai consiglieri del M5s di utilizzare l'asse di via Caravaggio per far transitare i mezzi pubblici, come alternativa alla strada parco dopo lo stop alla filovia imposto dalla recente sentenza del Tar. Il primo cittadino, con un post su Facebook, attacca i pentastellati parlando di una proposta scherzosa e irrealizzabile se si conosce Pescara:

"Non credo che qualcuno che conosca un po' la città, in buona fede, possa mai immaginare che le persone che abitano tra viale Riviera, viale Bovio e via Nazionale adriatica nord, cioè la zona più popolosa, per arrivare a una fermata dell'autobus debbano fare a piedi anche oltre mezzo chilometro. In tutti gli studi sulla mobilità è ben specificato che il mezzo pubblico è competitivo rispetto a quello privato se è comodo, veloce, puntuale, per questo è stato individuato, non da oggi, l'ex tracciato ferroviario, per la sua posizione baricentrica, per il suo poter essere dedicato al solo passaggio del mezzo pubblico, adesso totalmente elettrico."

Per Masci, i rappresentanti del M5s hanno una cultura di opposizione che insegue le proteste dei singoli e dei gruppi per ottenere voti dimostrando poi, al governo del Paese e delle città, di essere incoerenti e incapaci:

"Meno male che con Draghi è stato definitivamente archiviata la follia "dell'uno vale uno", che adesso contano le idee, la competenza, la professionalità, i progetti, le opere, non le chiacchiere e gli opportunismi di bassa lega. Noi andiamo avanti, con coscienza e serietà, affinché Pescara sia sempre più bella, più vivibile, più a misura d'uomo."