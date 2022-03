Il sindaco Masci sul lavori per la strada pendolo: "Cantiere quasi completato, triplicato il prezzo del bitume in pochi giorni"

Sono quasi completati i lavori per la realizzazione dei due tratti della strada pendolo che collegheranno San Donato a Rancitelli. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pescara Carlo Masci con un post sulla sua pagina Facebook, a seguito del nuovo sopralluogo compiuto sul posto per verificare l'avanzamento del cantiere.

"Tra una quindicina di giorni le imprese potranno asfaltare le carreggiate, sperando che il prezzo del bitume torni a cifre normali, perché in pochi giorni è triplicato. La riqualificazione delle periferie passa anche attraverso la realizzazione di queste nuove strade di collegamento, dopo 20 anni di carte e parole al vento."

L'obiettivo della strada pendolo, lo ricordiamo, è proprio il collegamento trasversale San Donato alla zona dell'ospedale in pochi minuti, passando per il quartiere Rancitelli/Villa del Fuoco. L'opera è attesa da oltre 20 anni ha sempre evidenziato il primo cittadino, e finalmente sta per vedere la luce diventando fruibile per i cittadini e migliorando sensibilmente anche l'assetto viario dell'intera città.