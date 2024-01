Masci sui lavori per la nuova strada dietro l'università: "Un corridoio verde dopo 30 anni di degrado" [FOTO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, con un post sulla sua pagina Facebook, ha diffuso le immagini dei lavori per la realizzazione della nuova strada alle spalle dell'università che collega via della Bonifica a via Misticoni. Ricordiamo che si tratta del cantiere frutto della convenzione con l'università per la nascita della nuova strada:

"Ecco le prime immagini del corridoio verde che sta nascendo tra l'università e il Tribunale. Una nuova strada, dove per trent'anni ci sono stati degrado e disordine, un'arteria strategica, un corridoio verde, con piante, illuminazione, pista ciclabile, che collegherà via della Bonifica a via Misticoni. Un altro spazio reso vivibile, come i tre tratti della strada pendolo a San Donato, villa del fuoco e alla pineta, già completati, e l'apertura di via Benedetto Croce, in via di ultimazione. Tra tre mesi consegneremo ai pescaresi un luogo rigenerato, bello e molto atteso dai giovani che frequentano la nostra Università.

Vedendo tutti questi lavori in corso (scuole, asili nido, impianti sportivi, strutture sociali e culturali, piazze, strade, aree verdi), per oltre 100 milioni di euro, certe volte mi chiedo come abbiamo fatto a riuscire ad aprire e portare a termine tanti cantieri in così poco tempo e in un periodo in cui è successo di tutto, dal covid, alle guerre, alle crisi sociali, economiche, finanziarie e umanitarie."