Il sindaco Masci sull'hub vaccinale di Porta Nuova: "Fondamentale la terza dose, non abbassiamo la guardia" [VIDEO]

Sfruttare l'occasione di avere un hub vaccinale in città, per ricevere la terza dose di siero anti Covid. Il sindaco di Pescara Carlo Masci commenta l'apertura del punto vaccinazioni all'interno dei locali della stazione di Porta Nuova, operativo dallo scorso 11 novembre. Con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, il primo cittadino ha ricordato che è fondamentale non abbassare la guardia e che proprio per agevolare i moltissimi pescaresi che si sono già vaccinati con le prime due dosi, si è deciso assieme alla Asl di aprire l'hub per la somministrazione delle terze dosi:

"Alla stazione di Portanuova, dal lunedì al venerdì, i nostri volontari sempre in prima linea per garantire tutto il sostegno necessario per l'erogazione della terza dose di vaccino. Non abbassiamo la guardia, solo così potremo sconfiggere il covid e tornare alla normalità.". Il centro, attualmente, somministra esclusivamente il siero Moderna per le terze dosi alla platea di cittadini interessata per ora al richiamo, ovvero per gli ultra 60enni che abbiano superato i 6 mesi dall'ultima dose e le persone estremamente vulnerabili e fragili. Nel mese di dicembre, come già anticipato dal Ministro della salute Speranza, la platea verrà estesa anche ai cittadini fra i 40 e 60 anni.