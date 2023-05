Masci sul Giro d'Italia in città: "Sarà una grande festa colorata, una vetrina eccezionale"

Il sindaco Masci con un post sui social, ha voluto commentare il passaggio della seconda tappa del Giro d'Italia a Pescara domenica 7 maggio, ricordando anche brevemente il percorso che seguirà la carovana rosa nel territorio comunale:

"Oggi è la giornata del passaggio del Giro d'Italia a Pescara. Dopo la prima stupenda tappa sulla Costa dei Trabocchi, il Giro transiterà in città attraversando la riviera, da Montesilvano, piazza Primo Maggio, via Foscolo, via Venezia, via Chieti, il ponte d'Annunzio, via d'Annunzio, di fronte San Cetteo, via Tiburtina. La carovana che accompagna il Giro sosterà alla Nave di Cascella per distribuire gadget, sarà una grande festa colorata.

Pescara saluta l'organizzazione del Giro, che è stata con noi per cinque giorni, oltre duemila persone che hanno scelto come sede il nostro meraviglioso Aurum. La serata di presentazione delle squadre, con oltre 200 Paesi del mondo collegati, è stata un'apoteosi di sport, di spettacolo e di promozione della nostra città. "

Masci poi ha voluto ringraziare il presidente della Regione Marco Marsilio:

"Grazie al presidente Marsilio, che ha saputo coniugare sport e turismo nella maniera migliore per il nostro Abruzzo. Grazie a chi dei nostri ha lavorato dietro le quinte per mostrare il meglio di Pescara al mondo." Ricordiamo che l'arrivo della carovana del Giro a Pescara è previsto attorno alle 13,50 e il passaggio dei corridori attorno alle 14.40.