Masci ringrazia i giardinieri comunali con una pergamena: "Lavoro straordinario per rendere Pescara sempre più bella" [FOTO]

Una pergamena per ringraziare i giardinieri comunali per l'impegno e il lavoro encomiabile svolto. Così il sindaco Masci ha annunciato di voler omaggiare i dipendenti che si occupano della manutenzione del verde pubblico, che si impegnano con grande dedizione per rendere più bella la nostra città.

Fra gli ultimi interventi quello sulla rotatoria fra via Gabriele D'Annunzio e viale Pindaro, dove è intervenuto anche Enzo Trabucco storico coordinatore dei giardinieri comunali che continua a prestare il suo contributo gratuitamente per la sistemazione del verde pubblico nonostante sia in pensione, come permesso dalla legge.