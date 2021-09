Masci dopo la partecipazione al forum internazionale di Karpacz: "I sindaci vivono le stesse agosce post Covid"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha commentato la partecipazione al forum internazionalei di Karpacz sulle prospettive di sviluppo delle città nel periodo post-covid, dove è intervenuto assieme ai primi cittadini di altre tre città della Polonia, Grecia e Ungheria. Presenti anche l'ambasciatore italiano in Polonia, Aldo Amati e il senatore Nazario Pagano, presidente del gruppo interparlamentare Italia-Polonia.

"Ogni sindaco, in ogni parte del mondo, di qualunque colore politico, si trova a dover risolvere i problemi della sua Comunità. Mai come in questo momento storico i sindaci vivono le stesse angosce, le stesse speranze. Mai come in questo momento i sindaci possono dare soluzioni per superare la crisi post-pandemia. Di questo abbiamo discusso al forum internazionale, per questo mi hanno invitato a parlare, unico sindaco italiano."