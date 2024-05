Masci in visita a Fontanelle: "Stiamo consegnando gli alloggi popolari per persone con disabilità motoria"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato nella giornata del 31 maggio in via Caduti per Servizio a Fontanelle, per incontrare i residenti nel tour dei vari quartieri della città che sta conducendo in vista delle prossime elezioni comunali. Il primo cittadino ha ricordato che in questi giorni sono in consegna gli appartamenti realizzati per le persone con disabilità motoria:

"In via Caduti per Servizio, oltre ai tanti lavori di riqualificazione ed efficientamento delle nostre palazzine, stiamo consegnando gli appartamenti realizzati per le persone con disabilità motoria. Sono 21 case ultra moderne, con sistemi di domotica di altissimo livello. Un grande motivo di orgoglio per la nostra città essere all'avanguardia sull'inclusione e sull'accessibilità. In questi anni, non abbiamo trascurato nessuna zona della città. A Fontanelle abbiamo investito oltre 5 milioni di euro, per interventi cruciali come la sistemazione degli alloggi di proprietà del Comune (tetti, infissi, caldaie, tinteggiatura), nuove telecamere per la sicurezza, un campo di calcio a 5, manutenzioni stradali."

Anche il candidato Carlo Costantini si è recato a Fontanelle parlando invece di una situazione di degrado e abbandono generale del quartiere:

“Bisogna riavvolgere il nastro al 2019 perché con i fondi alle periferie l'amministrazione di centrosinistra aveva avviato delle iniziative che puntavano dritte obiettivo: costruire luoghi di aggregazione, impianti sportivi, interventi di manutenzione, sistemazione di alloggi per disabili, apertura spazi per associazioni che esistono e vogliono tenere accese loro luce. In realtà in questi cinque anni non è accaduto praticamente nulla. Il campetto qui dietro di noi versa in una situazione di incuria e abbandono. L'amministrazione non ha avuto nemmeno la capacità di individuare qualche associazione di prendersi in carico e prendersi cura di questa struttura”.