Il sindaco Masci visita il dormitorio comunale allestito per i senzatetto [FOTO]

Tutto pronto nell'edificio comunale in via del Circuito, vicino al comando della polizia municipale, dove saranno allestiti nelle prossime ore i posti letto dedicati ai senzatetto per l'inverno.

Il sindaco Masci si è recato ieri sul posto per un sopralluogo. Saranno 40 le persone che dormono per strada che potranno trovare non solo un letto caldo per passare la notte, ma anche bagni, docce con acqua calda, lavanderia per pulire ed igienizzare il vestiario il tutto rispettando le norme anti covid.

A Pescara non lasciamo nessuno indietro, tuteliamo ancora di più quelli che sono rimasti da soli. È Natale per tutti!

Fino al marzo scorso, il dormitorio per alcuni anni era stato allestito nell'ex scuola in via Lago Sant'Angelo.