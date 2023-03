Masci incontra Doris Sommer, docente di Harward che sta tenendo i corsi innovativi di Pre-Texts dedicati ai giovani con problemi psicosociali

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha incontrato questa mattina 17 marzo in Comune Doris Sommer, docente ad Harvard nel Department of Romance Languages e si occupa di progetti ad alto impatto culturale in contesti socio-economicamente critici in particolare in Sud America, India e Africa. La Sommer è in città per una serie di corsi di formazione, dedicati per ora a specialisti, promossi dal Comune in collaborazione con l’università d’Annunzio Chieti/Pescara e il Cultural welfare centre di Torino.

I corsi, che da martedì scorso 14 marzo fino a sabato 18 marzo, si tengono nello Spazio Matta di Pescara, sviluppano il protocollo Pre-Texts che sta raccogliendo un crescente successo a livello mondiale, e viene applicato sempre più frequentemente in decine di Paesi per sostenere gli studenti e i giovani che hanno difficoltà e problematiche legate alla socialità e a disturbi di tipo depressivo. Con questo protocollo, infatti, si è visto che si ottengono risultati importanti grazie al gioco e alle attività creative collettive. Dopo la pandemia, molti giovani si sono trovati ad affrontare problematiche legate alla mancata socialità con la tendenza a isolarsi favorendo in alcuni casi anche lo sviluppo di patologie psichiatriche e psicosociali. Questa prima sessione di corsi tenuti dalla Sommer formerà i facilitatori, ovvero coloro che nei prossimi mesi andranno a tenere i laboratori con i ragazzi e con tutti coloro che vorranno partecipare. L’eminente studiosa ha vistato questa mattina palazzo di città, accompagnata da Pier Luigi Sacco, ed è stata poi ricevuta dal primo cittadino.