Masci e Del Trecco incontrano gli ex inquilini del ferro di cavallo nei nuovi alloggi Ater

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, assieme all'assessore comunale Isabella Del Trecco, ha fatto visita nei giorni scorsi ad alcune famiglie, regolarmente assegnatarie di alloggi popolari, che fino a qualche mese fa vivevano all'interno del ferro di cavallo in via Tavo e che, a seguito dell'avvio della demolizione, sono state spostate in altri edifici Ater. In particolare, gli amministratori si sono recati nelle palazzine in piazza Iv Novembre. Il sindaco ha commentato:

"Una condizione sociale notevolmente migliore, i loro figli potranno crescere in un ambiente più sano e stimolante. In alcuni appartamenti abbiamo riscontrato delle criticità, che gireremo immediatamente ai vertici dell'Ater, chiedendo loro di eliminarle. Siamo felici che queste famiglie abbiano potuto recuperare una condizione di vita normale, tant'è che ci hanno spiegato con gioia che stanno vivendo una quotidianità diametralmente opposta e più tranquilla rispetto al recente passato."

In merito alla demolizione del ferro di cavallo, ricordiamo che da circa un mese sono in corso le operazioni per la demolizione del complesso residenziale che per decenni è stato al centro di polemiche a causa del degrado e della forte presenza di criminalità, in particolare legata allo spaccio di stupefacenti. Dopo la fase preliminare per l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza dell'area, ora si passerà alla fase operativa di demolizione dello stabile.