Masci sui controlli e i sequestri in centro della polizia locale: "Pescara non tollera chi non rispetta le regole e la legalità"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto commentare le operazioni condotte nei giorni scorsi in centro, fra corso Vittorio e la zona di piazza Santa Caterina, dalla polizia locale che ha effettutato una serie di controlli a tappeto e sequestrato merce e droga durante i controlli stradali. Il primo cittadino ha evidenziato come Pescara sia una città che accoglie con favore chi decidere di vivere o svolgere un'attività a patto che vengano rispettate le regole del vivere civile e della legalità:

"Chi sceglie di vivere o svolgere un'attività a Pescara è sempre il benvenuto, ma deve farlo nel rispetto delle regole del vivere civile, nella massima correttezza, nella piena legalità. Su questo siamo inflessibili, i cittadini seri e perbene hanno diritto al rispetto e alla tutela. I nostri agenti della polizia locale, magistralmente guidati dal comandante Palestini, sono sempre pronti a intervenire per affermare i principi di legalità e decoro urbano, per rassicurare chi si comporta correttamente, per bloccare qualsiasi comportamento illecito o generatore di disagio sociale. "

Ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 marzo erano state impiegate 24 unità con sanzioni e sequestri di merce in due negozi etnici, mentre a seguito dei controlli stradali e delle persone che transitavano o stazionavano nell'area del centro con diverse denunce e il sequestro complessivo di 23 grammi di hashish. Altre multe e sequestri nelle attività commerciali sono scattate sabato 25 marzo.