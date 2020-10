Masci al fianco dei commercianti ed esercenti pescaresi: "Sì alle proteste pacifiche, il Governo deve ascoltarli"

Il sindaco di Pescara Masci fa sapere di essere al fianco dei pescaresi ed in particolare degli esercenti colpiti dall'ultimo dpcm del Governo. Il primo cittadino, all'indomani della protesta avvenuta ieri sera in piazza Muzii, sottolinea come saranno sempre autorizzate proteste pacifiche e civili, segnali importanti che arrivano dal mondo economico cittadino e che non vanno sottovalutati in quanto sono gravi e sintomo di un disagio e di una preoccupazione condivisibile.

Masci poi attacca il Governo evidenziando come il nuovo dpcm sia frutto di scelte improvvise, improvvisate e improvvide.

Di fronte a un problema reale e a un disagio reale, si sono proposte soluzioni virtuali. Le serrande chiuse h24 e quelle abbassate dalle ore 18 un domani potrebbero non essere più rialzate. Non è possibile voltarsi dall’altra parte per non voler vedere, non voler sentire e non voler sapere.

I sacrifici richiesti per adeguarsi alle prescrizioni anti-Covid, che hanno comportato oneri economici di non lieve entità supportati da proprietari e gestori delle attività, sono stati dissolti con una firma su un decreto che finisce per strangolare piccole imprese e aziende familiari, distruggendo lavoro, impegno e sogni di una vita. Se il divampare della pandemia era imprevedibile, gli effetti di certe decisioni sono invece facilmente prevedibili.