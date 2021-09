Anche l'amministrazione Masci saluta il colonnello dei carabinieri Gambardella

Il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, che lascia la nostra città per un incarico alla Dia, si è recato il Comune dove è stato accolto dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale

Anche l'amministrazione Masci a nome della città ha voluto salutare il colonnello dei carabinieri Eduardo Gambardella che lascia Pescara per un incarico di prestigio alla Dia, la Direzione investigativa antimafia. Il comandante provinciale dei carabinieri, si è recato a palazzo di città dove è stato salutato ed omaggiato dal sindaco Carlo Masci e dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli.

Il 13 settembre ci sarà il passaggio di consegne con il colonnello Riccardo Barbera, che subentrerà nelle funzioni. Il primo cittadino ha rivolto al colonnello parole di ringraziamento, a nome della cittadinanza, per il lavoro svolto in tutela della legalità, e di augurio per un proficuo lavoro alla Dia consegnando a Gambardella una targa di riconoscimento.