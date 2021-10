La domenica di Pescara, Masci: "Una città sempre in fermento"

Il sindaco Carlo Masci esprime soddisfazione per la grande domenica di sport che nella giornata odierna ha animato la nostra città: "Questa è Pescara oggi, una città sempre in fermento. Maratona, regate sul mare e sul fiume, biciclettata. Non ci facciamo mancare niente, Pescara sport, sole, mare e divertimento. E siamo al 3 ottobre", scrive Masci su Facebook.

Il riferimento è, ovviamente, a queste quattro manifestazioni: la Maratona D'Annunziana, la Regata dei Gonfaloni, la Cooking Cup e "Pescarainbici".