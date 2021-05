Il sindaco Masci sui cimiteri di Pescara: "Puliti e curati tutto l'anno, non solo il 2 novembre"

Il sindaco di Pescara Masci ha postato sulla sua pagina Facebook alcune foto che mostrano le condizioni dei due cimiteri cittadini, evidenziando come sia doveroso mantenerli puliti e curati per tutto l'anno, e non solo nel periodo della ricorrenza dei defunti, il 2 novembre:

"I nostri morti meritano rispetto ogni giorno dell'anno, non soltanto il 2 novembre. A Pescara chi va a trovare i propri morti trova i cimiteri puliti e curati ogni giorno dell'anno, e adesso stiamo anche sistemando le parti che erano franate e da troppi anni non accessibili. A Pescara c'è veramente tanto da fare, noi non trascureremo nulla nel tempo che abbiamo a disposizione."