Masci sul Cartoons on the Bay: "Pescara per cinque giorni capitale mondiale dell'animazione"

Esprime soddisfazione il sindaco di Pescara Carlo Masci per l'importante evento che si terrà dal primo al cinque giugno in città, il "Cartoons On the Bay", il Festival Internazionale dell'Animazione. Il primo cittadino, infatti, evidenzia come la nostra città diventerà per cinque giorni la capitale mondiale dell'animazione, con un post sulla sua pagina Facebook:

"I più grandi personaggi del mondo del fumetto e dell'animazione saranno nella nostra città, tutto ciò che ruota attorno a questo mondo si concentrerà su Pescara, tutte le più grandi novità saranno mostrate, la Rai darà copertura totale a quello che succederà in città, in città avremo film, spettacoli e personaggi di ogni genere." Masci poi ricorda che nel mese di maggio è previsto anche un altro grande appuntamento, ovvero la partenza della tappa del Giro d'Italia il 17 maggio ed anche la probabile conferma della Bandiera Blu:

"Tra il giro d'Italia e Cartoons On the Bay, Pescara sarà al centro dell'attenzione mondiale, se poi ci mettiamo che a maggio ci auguriamo la conferma della Bandiera Blu, la stagione estiva parte secondo i migliori auspici." Ricordiamo che il Cartoons On the Bay prevede un ricco calendario di appuntamenti, ed in piazza Salotto verrà allestita l'Area Kids, pensata per i più giovani e per le famiglie.