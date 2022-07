Sopralluogo del sindaco Masci nel cantiere in via Pepe: "Intervento difficile ma necessario" [FOTO]

Sopralluogo del sindaco di Pescara Carlo Masci in via Pepe, per verificare l'avanzamento del cantiere riguardante la riqualificazione e risanamento del fosso Bardet. Il primo cittadino ha spiegato con un post su Facewbook che si tratta di un lavoro difficilissimo e complesso, che nessun amministratore aveva fino ad ora avviato con questa profondità d'azione per i suoi rischi:

"Il fosso, che si reggeva in maniera precaria solo per la melma che lo riempiva, è stato ricostruito completamente, con un'opera che varrà per i prossimi 50 anni. Adesso stiamo riqualificando la strada, con la creazione di una piazza lineare piena di verde che occuperà una delle due carreggiate, sarà bellissima e accogliente. Ho approfittato per salutare i titolari della pizzeria, mi hanno detto che in questo periodo stanno soffrendo, ma che l'intervento sul fosso era assolutamente necessario e che aspettano con grande speranza la nuova piazza."