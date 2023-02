Masci sulla presenza di Pescara al Bit di Milano: "Ora abbiamo la Bandiera blu e tante carte da giocare per il turismo"

Anche il sindaco Carlo Masci, con un video diffuso sui social, ha voluto commentare la partecipazione, per la prima volta, della città di Pescara al Bit di Milano, la Fiera internazionale del turismo che sarà attiva dal 12 al 14 febbraio. Il primo cittadino ha evidenziato come finalmente sia arrivato il momento per la nostra città di poter partecipare come protagonista agli eventi internazionali dedicati al turismo, grazie non solo alla Bandiera blu ma anche alle tante iniziative ed eventi di ogni genere che ormai ospita durante tutto l'arco dell'anno:

"Dalle parole degli anni passati, ai fatti concreti di oggi.Pescara sarà presente alla Bit di Milano, per la prima volta nella sua storia. Bandiera blu, eventi, cultura, musei, intrattenimento, parchi, sport, piste ciclabili e tanto altro, permettono alla nostra città di potersi presentare al mondo intero con un’offerta interessante e di grande qualità. Inoltre Pescara, città di d’Annunzio e Flaiano, è la porta dell’Abruzzo. L’ingresso principale alle più belle località della nostra regione. Dal mare azzurro, alle montagne innevate, ai parchi nazionali, ai fantastici borghi collinari. Pescara c’è, guarda al futuro e sarà sempre più bella."