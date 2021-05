Masci contro gli automobilisti che danneggiano le nuove aiuole lungo la riviera: "Combattere l'inciviltà è un dovere" [FOTO]

Il primo cittadino si scaglia su Facebook contro gli automobilisti o autisti di camion e furgoni che danneggiano le nuove aiuole e i sistemi d'irrigazione quando parcheggiano o lasciano il mezzo in sosta

Il sindaco di Pescara Masci ha fatto sapere, attraverso un post su Facebook, che procedono speditamente i lavori di rifacimento delle aiuole in città e dei relativi impianti d'irrigazione, in vista dell'estate. E a tal proposito, il primo cittadino ha attaccato duramente gli automobilisti e autisti di camion e furgoni che, puntualmente, in caso di parcheggio o sosta danneggiano le aiuole:

Aiuole e impianto di irrigazione appena realizzati sulla riviera, ovviamente camion e automobili pronti a distruggere il benfatto. Combattere l'inciviltà è un dovere di tutti, nei confronti di certi trogloditi ci vorrebbero proprio quattro schiaffoni educativi delle nostre mamme

Questa mattina Masci ha iniziato il giro di sopralluoghi proprio per verificare la sistemazione delle aiuole con la stagione balneare alle porte, lanciando ancora una volta un appello ai cittadini: