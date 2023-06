Masci replica alle associazioni di categoria sui lavori in corso Vittorio Emanuele: "Non possiamo più rinviare quel cantiere"

Il sindaco Carlo Masci commenta le richieste delle associazioni di categoria dei commercianti, che chiedono di posticipare i lavori su corso Vittorio Emanuele al mese di agosto, per non creare disagi durante il periodo di saldi in arrivo. Masci ha ribadito che quei lavori non possono più essere posticipati ricordando che l'amministrazione comunale ha cercato sempre di trovare una soluzione che potesse accontentare i commercianti:

"Ci chiedono di rinviarli ancora, di farli ad agosto, non considerando che le imprese sono in ferie, oppure a settembre, senza pensare che riaprono le scuole, qualche associazione dice pure di spostarli nel 2024. Prima protestavano per la necessità di fare i lavori, adesso ci frenano. Noi siamo pronti a partire sin dal 19 aprile, ma abbiamo preferito attendere la chiusura delle scuole per non appesantire il traffico. Poi le associazioni ci hanno detto "giugno e luglio no perché ci sono i saldi", e noi abbiamo acconsentito al rinvio. Tutti sappiamo che i lavori si fanno con il bel tempo, non certo d'inverno quando piove. Abbiamo fissato l'ultima data utile nel 24 luglio, per completare il lavoro prima dell'inizio delle scuole, organizzato tutto in maniera tale da evitare il disagio sulle strade. "

Altri spostamenti, conclude Masci, non sono possibili per il rifacimento del manto stradale di corso Vittorio Emanuele:

"Le associazioni le abbiamo incontrate più volte per spiegare loro l'intervento. Una cosa è certa, Pescara non può ritardare ancora i lavori sulle strade, ora che il tempo lo permette, e corso Vittorio Emanuele è una delle vie strategiche, dove è necessario intervenire nel più breve tempo possibile. Ci dispiace che le associazioni trovino sempre motivi per fare polemiche, non è così che la città cresce."