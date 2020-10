Masci e Antonelli attaccano l'Anpi sulla questione dei giardini intitolati a Norma Cossetto: "No a scontri ideologici"

Il sindaco Masci ed il presidente del consiglio comunale Antonelli intervengono a seguito dell'intitolazione dei giardini davanti al Comune, in piazza Italia, a Norma Cossetto. La cerimonia, lo ricordiamo, si è tenuta ieri 5 ottobre e non ha visto la partecipazione dell'Anpi Pescara, che aveva duramente contestato la decisione parlando di un atto politico che strumentalizza una vicenda storica.

Secondo gli amministratori, l'Anpi ha speculato su una vicenda drammatica:

Una giovane donna incarcerata senza alcuna colpa dai partigiani comunisti titini, stuprata per una notte da 17 aguzzini sul tavolaccio di una scuola, seviziata e gettata viva in una foiba per odio etnico, politico e ideologico. Se non si comprende questo non si comprende nulla su un crimine, purtroppo non il solo, commesso non in una terra occupata, come si tenta di far credere, ma in Italia e su un’italiana.