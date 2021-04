Il sindaco Masci sull'andamento della pandemia a Pescara: "Ieri zero contagi e quasi 2.000 vaccinazioni"

Buone notizie sul fronte dell'andamento della pandemia a Pescara dal sindaco di Pescara che, questa mattina, ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale Facebook in cui si è detto contento per la campagna vaccinale e per l'andamento dei contagi.

Il primo cittadino ha infatti confermato che il palafiere in via Tirino è in grado di fare oltre 2.000 somministrazioni al giorno in piena tranquillità:

"Ieri la nostra città ha registrato zero contagi, con un'incidenza settimanale di 30 su 100.000 abitanti, da giorni e giorni la più bassa d'Italia. Sono lontanissimi i patemi di metà febbraio, quando a Pescara la variante inglese, aveva fatto esplodere i contagi, con l'incidenza di 522 più alta d'Italia. Dai che ci siamo quasi! Il sole, il mare, le relazioni all'aria aperta saranno nostri alleati, ma non dobbiamo abbassare la guardia per sconfiggere questo maledetto virus"

Ricordiamo che i contagi complessivi in Abruzzo, accertati ieri, sono stati 97 con un costante calo, ormai da giorni, dei ricoveri ordinari e una stabilizzazione al ribasso dei ricoveri in terapia intensiva.