Masci sull'amichevole under 21 Italia Inghilterra: "Il terreno di gioco è in buone condizioni"

Tutto pronto a Pescara per l'amichevole della nazionale under 21 di calcio contro l'Inghilterra. Il sindaco Carlo Masci con un post sui social ha voluto fare un "in bocca al lupo" agli azzurrini impegnati nel match in programma dalle 17,30 nello stadio Adriatico Cornacchia. E proprio sulla questione del terreno di gioco che troveranno i giovani calciatori, il primo cittadino ha annunciato che il campo è in buone condizioni.

"Oggi gli azzurrini dell'Italia under 21 troveranno un buon campo a Pescara nella sfida contro l'Inghilterra. Noi facciamo loro il più grande in bocca al lupo per una grande partita. Alle 17.30 saremo allo Stadio a tifare i nostri colori azzurri, i nostri giovani talenti del calcio."

Ricordiamo che in occasione dell'ultima amichevole di lusso che si era giocata nello stadio Adriatico Cornacchia nel mese di agosto fra Inter e Villareal, era scoppiata una polemica relativa alle pessime condizioni del terreno di gioco con diverse critiche , alle quali avevano replicato sia il sindaco stesso che l'assessore allo sport Patrizia Martelli parlando di polemiche sterili in quanto entrambe le squadre avrebbero fatto i complimenti al Comune per l'organizzazione dell'evento.