Il sindaco Masci pungola l'Aca sulla crisi idrica e sulle chiusure programmate: "Basta promesse, servono interventi urgenti"

Il sindaco di Pescara Masci attacca l'Aca, l'azienda consortile acquedottistica per la questione delle carenze idriche e soprattutto delle riduzioni nell'erogazione della fornitura d'acqua ai cittadini. I disagi, infatti, stanno interessando ormai da diversi mesi anche i cittadini del capoluogo, soprattutto in alcune zone come quella dei Colli.

Masci parla di un disservizio intollerabile, soprattutto alla luce delle rassicurazioni che i vertici aca hanno fatto ciclicamente e che però sono rimaste, almeno fino ad ora, solo sulla carta. Disagi che diventano ancora più inaccettabili se si considera che sono in parte ricaduti anche durante il lockdown e la fase acuta dell'emergenza sanitaria, durante la quale l'uso dell'acqua era ancora più indispensabile per una corretta e costante igiene.

"Un servizio pubblico, come quello idrico, non può assolutamente essere interrotto, se non per giustificato motivo e senza che si arrechi pregiudizio all'utenza; che, viste le cicliche manifestazioni del problema, non è accettabile che vengano compromesse le attività economiche cittadine."

Masci ha dunque chiesto al direttore e presidente Aca una relazione dettagliata su quanto si sta verificando da diverse settimane ed il cronoprogramma degli interventi da eseguire per scongiurare il ripetersi di queste situazioni.