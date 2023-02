L'annuncio di Masci: "A breve l'abbattimento dei fabbricati abbandonati in via Croce per realizzare una nuova arteria stradale" [VIDEO]

Il Comune di Pescara sta completando gli espropri delle strutture abbandonate alla fine di via Croce, ed a breve passerà alla loro demolizione nell'ambito del progetto di allargamento della carreggiata e della creazione di una nuova arteria stradale. A dirlo il sindaco di Pescara Carlo Masci, che si è recato sul posto girando un video pubblicato sulle pagine social spiegando che l'abbattimento di questi fabbricati è atteso da decenni e ora si mantiene la promessa fatta ai cittadini di allargare la strada e poter creare un collegamento fra la zona della pineta e dello stadio al fiume e al centro della città:

"Sono passati almeno 60 anni da quando gli amministratori dell'epoca presero l'impegno di allargare via Benedetto Croce, all'altezza di via Vespucci, per creare un'altra strada ampia che collegasse la zona della pineta e dello stadio al fiume e al centro. Quella promessa antica oggi diventa realtà. In questi giorni stiamo prendendo possesso dei cinque fabbricati che strozzavano la strada e impedivano la realizzazione di quella arteria fondamentale per la viabilità della città, adesso di tre ed entro il 15 marzo degli ultimi due. In questo modo riqualificheremo e daremo nuova vita a un'area di Portanuova per troppo tempo lasciata alla deriva."

Il progetto, lo ricordiamo, prevede anche la realizzazione di una rotatoria proprio all'incrocio fra via Croce e via Vespucci. L’intervento complessivo comporta un investimento di 2 milioni e 77mila euro (di cui 1 milione e 460mila euro per l’acquisizione di aree e immobili e 465mila euro di lavori). Ottenuta in aula anche l'immediata eseguibilità, visto il carattere d’urgenza legato alla necessità di poter fruire prima delle scadenze di legge dei finanziamenti derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc).