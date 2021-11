L'assessore Martelli sui numeri dei servizi anagrafici online: "Un successo, oltre mille certificati scaricati"

Sono oltre mille i certificati scaricati online dai cittadini di Pescara dal 2019 ad oggi, ovvero dall'attivazione dei servizi demografici direttamente dal web sul sito del Comune. Lo ha fatto sapere l'assessore Patrizia Martelli snocciolando i numeri forniti dal servizio demografico comunale e presentati durante la seduta odierna della commissione sport e servizi demografici presieduta da Adamo Scurti.

Numeri che, come spiega l'assessore, dimostrano la lungimiranza dell'amministrazione comunale che ha attivato il servizio molto in anticipo rispetto a quanto previsto permettendo così, soprattutto durante la pandemia, di evitare file, attese, e code davanti agli sportelli.

"Dal mese di marzo 2021 la nostra amministrazione comunale ha aderito all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che significa aver riunito in un’unica anagrafe tutte le identità prima disperse in ottomila comuni e aver sacramentato delle procedure standard per offrire servizi digitali facili, accessibili, efficienti, sicuri e univoci.

Una scelta vantaggiosa soprattutto per i cittadini che, grazie all’esistenza di una banca dati comune, si sono visti sgravati dall’onere di dover comunicare a ogni ufficio della pubblica amministrazione i propri dati anagrafici o anche un semplice cambio di residenza. Quindi, semplicemente accedendo al servizio on line, ogni cittadino-utente ha potuto beneficiare di procedure più rapide e più semplici, con piena visibilità dei propri dati e di quelli dei

componenti del nucleo familiare, scaricare autocertificazioni, controllare i propri dati ed eventualmente chiedere rettifiche in caso di errori, richiedere, appunto, il rilascio gratuito di certificati anagrafici e di stato civile on line e anche i cambi di residenza, in maniera del tutto gratuita."

Gli utenti iscritti ai servizi online dal 2019 al 2021 sono passati dai 1.763 a 8.108 a settembre 2021; il numero dei certificati scaricati è passato da una media di circa 50 certificati al mese a inizio 2020 a oltre mille certificati al mese nel 2021, con una punta di 1.643 certificati nel mese di settembre 2021; il numero dei cittadini che hanno scaricato l’app Municipium, che permette l’accesso ai servizi demografici, è passato da poco più di 300 a fine 2019 a oltre 3.800. Questa possibilità è stata ulteriormente potenziata con la Certificazione anagrafica online del Ministero dell'Interno che dal 15 novembre permette di scaricare i certificati anagrafici ai cittadini autonomamente, ovvero certificati anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, il certificato anagrafico di unione civile e del contratto di convivenza. L'accesso è consentito tramite identità digitale con Spid o Cns.

Per accedere al servizio è possibile utilizzare il link diretto https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/. L'assessore ha concluso:

"La procedura è estremamente semplice, ma soprattutto è di grande utilità in un momento storico in cui l’incremento dei contagi da Covid-19 ci impone prudenza, potenziando la digitalizzazione dei

servizi on line e consentendo agli utenti di scaricare i propri certificati anche dal computer di casa se non addirittura dal cellulare. Ma soprattutto il cittadino che scarica da sé i certificati, accedendo autonomamente al portale, lo fa gratuitamente, senza sostenere alcun costo, spesa che invece viene richiesta recandosi allo sportello comunale”.