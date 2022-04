L'assessore Martelli sulla rievocazione della Coppa Acerbo: "Motori e solidarietà per un evento ricco di suggestione"

L'assessore comunale Patrizia Martelli interviene in merito all'evento in programma domenica 10 aprile a Pescara con il tributo "Coppa Pescara" che rievocherà, grazie agli oltre 50 equipaggi del Club Ferrari "Passione

Rossa", lo storico circuito della Coppa Acerbo, con partenza da piazza Duca degli Abruzzi. Un evento, sottolinea l'assessore, ricco di fascino ed emozione e la base di partenza per riportare nel capoluogo adriatico un evento che ha visto come grandi protagonisti i migliori piloti al mondo dell'epoca come Nuvolari, Fangio o Enzo Ferrari.

L'iniziativa ha avuto inizio già venerdì 8 aprile con il raduno delle Ferrari a Città Sant'Angelo, nell'Outlet Village e quest'anno è particolarmente sentito in quanto si lega anche alla solidarietà, essendo dedicato all'educazione l rispetto delle problematiche legate ai disabili con il coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato del territorio.

"Solo dopo la fine della seconda guerra mondiale la competizione ha acquisito la denominazione di gran premio di Pescara. L’edizione 2022 ha voluto essere molto più che un semplice raduno riservato agli appassionati, e infatti ha puntato i riflettori anche sulla solidarietà, coinvolgendo, ad esempio, le associazioni che sul territorio si occupano di disabilità e con il Tour Rosso 22 che ha regalato ai ragazzi ‘speciali’ sessioni di giri sulle rosse di Maranello e gadget e altro ancora. Il tema della tre- giorni è proprio quello dell’educazione al rispetto delle problematiche legate ai disabili e contro l’uso indiscriminato dei posteggi auto a loro riservati.

Personalmente ho scommesso sulla rievocazione della Coppa Pescara, nell'ambito dell'unica tappa in Abruzzo del raduno organizzato da Ferrari Club Passiore rossa. E nell'ambito dell'evento, gli equipaggi che interverranno, circa una cinquantina, effettueranno una raccolta fondi per acquistare elettrodomestici da regalare all'Agbe che in questo periodo sta ospitando bambini provenienti dall'Ucraina."

Dalle 9,30 ci sarà la mostra statica delle Ferrari in piazza della Rinascita, alle 11,30 da piazza Duca degli Abruzzi la partenza del corteo delle rosse che ripercorrerà lo storico circuito passando da Pescara, Spoltore, Cappelle sul Tavo e Montesilvano. L'assessore ha concluso:

"Crediamo fortemente nell’evento e nella sua capacità di proporsi come momento sportivo di promozione del territorio, e proprio per questo ho assicurato il massimo supporto nelle fasi organizzative e realizzative”. Sul fronte della viabilità, a Pescara sono previste le seguenti modifiche: dalle 10,30 alle 12,30 di domenica 10 aprile scatterà il divieto di sosta, transito e fermata su piazza Duca degli Abruzzi da via Segantini a via Gioberti; divieto di sosta e di fermata in viale Bovio fra via Gioberti e via Cadorna dalle 9 alle 14; divieto di transito in viale Bovio fra via Gioberti e via Cadorna dalle 11 alle 11,40.