L'assessore Martelli consegna una copia della Costituzione ai nuovi cittadini italiani: "Un dono di benvenuto fondamentale"

Ogni nuovo cittadino italiano che giurerà fedeltà alla Repubblica Italiana al Comune di Pescara, riceverà una copia della Costituzione. Lo ha annunciato l'assessore comunale Patrizia Martelli che questa mattina 10 dicembre ha accolto i primi due utenti stranieri che hanno completato il percorso per ottenere la cittadinanza italiana, ovvero Victoria Adelina Strimbanu ed Eduard Marian Alexe, ai quali è stata consegnata anche una pergamena ricordo. L'assessore evidenzia come il conseguimento della cittadinanza sia un momento importante, dove occorre conoscere diritti e doveri garantiti dalla nostra carta costituzionale e dalle norme e regole in vigore, per il bene di tutta la comunità nazionale.

"E proprio per far conoscere ai neo cittadini italiani i valori che determinano l’identità del nostro Paese, con il sindaco Masci abbiamo deciso di donare a ciascun neo-cittadino una copia della nostra Costituzione che, oltre ad avere un valore formale e istituzionale, rappresenta un documento storico e giuridico nel quale sono contenuti i principi fondamentali su cui si regge la nostra democrazia, come la libertà e l’uguaglianza che sono riconosciuti a chiunque vive sul territorio italiano. D’ora in avanti ogni cittadinanza italiana avrà il suo momento cerimoniale e sarà seguito dall’omaggio costituzionale, il modo migliore per far sentire veramente ogni soggetto a casa propria”.

L'assessore ha spiegato che assieme al sindaco Masci, al responsabile di servizio dell'ufficio Roberto Torricella, al dirigente Paolo Santucci e alla responsabile dell'ufficio stato civile Isabella Cecamore si è pensato questo protocollo che potesse tradurre in una sorta di cerimonia la rilevanza dell'atto amministrativo.