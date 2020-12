Marsilio sulla zona rossa: "L'indice di contagio è sotto 1, il ministro Speranza ne tenga conto" [VIDEO]

L'Abruzzo ha già un indice di contagio rt sotto 1, e dunque di questo dato il ministro Speranza deve tenere conto. Il governatore della Regione Marsilio torna sulla questione dell'Abruzzo in zona rossa, ricordando che è in costante contatto con il ministro e con il Governo per evitare che venga applicato in maniera fredda e burocratica i 14 giorni previsti per la riapertura e il passaggio di fascia che, per onestà intellettuale, sono stati fino ad ora applicati a tutte le Regioni senza deroghe.

Marsilio ora spera che la cabina di regia faccia tenere conto dei giorni in più di zona rossa determinati dall'ordinanza regionale accorciandone la permanenza. L'ordinanza del ministro però, prevede Marsilio, sarà sicuramente fino al 10 dicembre.

"In ogni caso resteremo in contatto con il ministero per tutto il fine settimana continuando a monitorare i dati, perche' se proseguisse nell'intenzione di applicare altri 7 giorni di zona rossa, noi domenica, all'esito di questo ulteriore monitoraggio, chiederemo e faremo una rivalutazione della posizione dell'Abruzzo. "

L'obiettivo è arrivare in zona arancione entro l'8 dicembre per consentire ai negozi di riaprire nel momento più importante dell'anno, cioè quando parte la stagione natalizia. L'Abruzzo ha indice Rt sotto l'1, probabilmente 0.9 a fronte dell'indice a 1.5 di appena 10 giorni fa.

E' un progresso molto significativo di cui bisogna tenere conto