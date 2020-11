Marsilio sulla zona rossa in Abruzzo: "Stiamo discutendo e valutando"

Sarà una giornata intensa di confronto con gli amministratori locali e tutte le altre parti sociali ed economiche quella di oggi 16 novembre per il presidente Marsilio, in vista dell'ordinanza che potrebbe collocare l'Abruzzo in zona rossa. Il governatore infatti, dopo le dichiarazioni fatte sui social dall'assessore Imprudente che parlava di un lockdown totale imminente nella nostra Regione con tutte le scuole chiuse, ha precisato:

Abruzzo in zona rossa? Si tratta di una proposta che ci ha fatto oggi il nostro comitato tecnico scientifico, che stiamo discutendo e valutando. Domani ci consulteremo con gli enti locali, con tutte le altre componenti dell'Abruzzo e faremo le nostre valutazioni. Completeremo i passaggi con il consiglio regionale e decideremo

Proprio questa dichiarazione potrebbe lasciar intendere che la nuova ordinanza restrittiva potrebbe scattare a partire da mercoledì 18 novembre, considerando che il consiglio regionale è stato convocato per domani martedì 17 novembre alle ore 12. Marsilio dovrà infatti trovare la sintesi fra posizioni divergenti anche all'interno della sua maggioranza, dove il dibattito è acceso soprattutto sulla questione della chiusura delle scuole: il dpcm del Governo infatti prevede per le zone rosse comunque la didattica in presenza per asili, scuole elementari e prime medie, ma il cts regionale ha chiesto al presidente Marsilio una chiusura totale in quanto proprio le scuole rappresenterebbero potenziali focolai.

Intanto dal Ministro Speranza, fa sapere Marsilio, avrebbe già espresso un primo parere favorevole all'istituzione della zona rossa.